Şaşırtan dostluk

Şarkıcı Sibel Can'ın iş insanı Caroline Koç ile yıllardır dost olduğunu bir paylaşımla öğrendim.

Şarkıcı Sibel Can, başarılı iş insanı Caroline Koç ile olan dostluğunu Instagram’dan paylaştığı fotoğraf ile gösterdi. Caroline Hanım ile bir fotoğraf paylaşan Sibel Can, fotoğrafa “Yıllarca aynı sevgi ve saygı ile birbirimizin gözlerine bakarak gülebilmek, arkadaş kalabilmek ne kadar kıymetli. Hep böyle güzel günlerde birlikte” notunu yazdı.

Farklı çevrelere ait olan Sibel Can ile Caroline Koç’un dostluğunu bu paylaşımla öğrendim. Bu dostluğa biraz şaşırdım, ama umarım arkadaşlıkları daim olur…