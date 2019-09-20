Şebnem – Celal Çapa ve arkadaşlarından doğayı kurtarmak adına örnek davranış

Bir çok yerli yabancı tekne sahibinin uğrak mekanlarında olan Göcek doğa, tarih ve bir çok güzelliği barındırıyor. Şebnem - Celal Çapa ve arkadaşları da Göcek'de hem fidan dikti hem çevre temizliği yaptı.

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem – Celal Çapa çifti, şu sıralar Göcek’de tatil yapıyor. İkili ve yakın arkadaşları bugün doğayı yaşatmak için fidan ekiminde bulundu. Bunun akabinde kalabalık grup koy koy gezerek turistler tarafından düşüncesiz bir şekilde çevreye atılan çöpleri topladı. Çapa ve arkadaşları insanlara örnek olabilmek çöp toplama ve fidan dikmeyi görev haline getirdiler. Çapa çifti ve arkadaşlarının yaptığı bu işler dilerim bir çok insana örnek olur. Bu çöpleri oluşturan insanlara da buradan sesleniyorum çevremizi kirletmeyelim…