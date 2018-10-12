Şehre dönüşü özel bir partiyle kutladılar

Zorlu Center içerisindeki Raffles İstanbul’un 1. katında Pan Asya mutfağını sunan restoran, düzenlediği özel partiyle buluşma noktası oldu. Doğu’nun gizemli ambiyansında Asyalı bir tadım serüvenine çıkan davetliler, DJ müzikleriyle eğlenceli saatler yaşadı.

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Zorlu Center Raffles İstanbul bünyesinde misafirlerini ağırlayarak, dünyanın yükselen yemek trendi Pan Asya mutfağının en özel örneklerini sunan Isokyo, şehrin hareketlenmeye başladığı ekim ayında, özel bir partiyle İstanbul gece hayatına renk kattı.

Yemek keyfinin farklı boyutlarına keşif sunan ve tüm duyulara hitap eden mekanın şehre dönüşü kutladığı partiye cemiyet hayatının önde gelen simaları katıldı. Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt ve Pazarlama Direktörü Deniz Met'in ev sahipliğindeki partiye gelen davetliler arasından sosyete ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

Türkiye'nin seçkin DJ’leriyle iş birliği yapılarak, akşam saatlerinden geceye uzanan Asyalı bir müzik yolculuğunun tanığı olan Isokyo’nun partisinde müzik, tadım deneyiminin bir parçası oldu. Davetliler DJ Engin Yelkenci'nin müzikleriyle gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Şehrin karmaşasından uzaklaşarak, keyifli bir yolculuğa çıkan davetliler, bu deneyimde Uzakdoğu'nun sade ortamı, şık ve özenle tasarlanan dekorasyonda, Asya mutfağının ruhuna uygun sunum detaylarıyla Isokyo ikramlarını tadımladı.



