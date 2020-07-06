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Sercan: Makine değilim
Sercan: Makine değilim
Yarışmalarda gösterdiği başarılarla ve kazandığı dokunulmazlık ödülleriyle geçen haftanın elenen ismini belirleyen Sercan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Exclusive 6 Temmuz 2020 - 08:22

Son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve beğeni alan Sercan yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Yarışmada gösterdiği performansla belirleyici olduğunu söyleyen Sercan şöyle konuştu:

*Konseyde çok konuşmak istemedim, geçen hafta oyuncuların kaderini ben belirlemiştim gerisi gelir mi bilmiyorum ama başlamak güzel….

*Savaşımı mücadelemi veriyorum bu rekabet hoşuma gidiyor, bu beni daha çok motive ediyor SMS konusunda Berkan’la kafa kafaya geleceğimizi düşünüyorum.

*Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar ki kazanamıyorlar aynı şekilde mücadelemi vermeye devam edeceğim.

*Makine değilim her mücadeleyi almak zorunda da değilim ama bunun için mücadele vereceğim.