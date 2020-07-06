Sercan: Makine değilim
Son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve beğeni alan Sercan yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.
Yarışmada gösterdiği performansla belirleyici olduğunu söyleyen Sercan şöyle konuştu:
*Konseyde çok konuşmak istemedim, geçen hafta oyuncuların kaderini ben belirlemiştim gerisi gelir mi bilmiyorum ama başlamak güzel….
*Savaşımı mücadelemi veriyorum bu rekabet hoşuma gidiyor, bu beni daha çok motive ediyor SMS konusunda Berkan’la kafa kafaya geleceğimizi düşünüyorum.
*Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama yapamıyorlar ki kazanamıyorlar aynı şekilde mücadelemi vermeye devam edeceğim.
*Makine değilim her mücadeleyi almak zorunda da değilim ama bunun için mücadele vereceğim.