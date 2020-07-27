Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanladı

Oyuncu Selin Şekerci'nin, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Fakat bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İş insanı Serdar Bilgili ve Selin Şekerci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin basınının gündeminde önceki gün yer almıştı. Çıkan bu iddialar sonrası Serdar Bilgili’yi aradım. Bilgili, çıkan aşk iddialarını gazetelerden okuduğunu ve söz edilen oyuncu Selin Şekerci’yi tanımadığını söyledi.

“GÜLMEMEK ELDE DEĞİL”



Bilgili sözlerine şu şekilde devam etti: “Ünal, bahsedilen şahsı zaten tanımıyorum. Tanımadığım bir insanla nasıl tatil yapabilirim? Bu tür haberleri görünce gülmemek elde değil. Ayrıca boş vakitlerimi oğlumla birlikte geçirmekten daha büyük keyif alıyorum” ifadeleriyle çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.