Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşanıyor mu? Ortaç’ın avukatı açıkladı

Uzun süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin bir kez daha boşanacakları bugün bazı medya organlarında iddia edildi. Ben de olayın gerçek boyutunu Serdar Ortaç'ın avukatına sordum ve aldığım cevapla boşanma iddialarının asılsız olduğunu öğrendim.

Şarkıcı Serdar Ortaç’la eşi Loughnan’ın boşanacağı magazin basınında uzun süredir konuşuluyor. Her boşanma haberini yalanlayan ikili hakkında bugün bir kez daha ayrılacakları iddia edildi. İddiaya göre Ortaç avukatına serzenişte bulunarak boşanma işlemlerinin başlatılmasını istedi. Ben de bu haberi okuduğum zaman olayın gerçeğini öğrenmek üzere Serdar Ortaç’ın avukatı Ömer Durak Beyi aradım ve bu iddiaları kendisine sordum. Durak ise kendisinin böyle bir şeyden haberi olmadığını ve bu iddiaların doğruluk payı yansıtmadığını söyledi. Böylece bir boşanma iddiası daha çürümüş oldu.