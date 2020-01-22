Shelby’de canlı müzikle zamana yolculuk

Şeşbeş Etiler’in alt katında açılan Shelby, ilhamını Peaky Blinders’ın meşhur Shelby Ailesi ve 1940’ların İngiltere’sinden alıyor. Canlı müzikle hizmet veren mekanda cuma ve cumartesi geceleri sürpriz sanatçılar, her pazar gecesi Yol Project sahne alıyor.

Dünya genelinde ve ülkemizde büyük ilgi uyandıran Peaky Blinders dizisinin konseptini yansıtan dekorasyona sahip Shelby'de garsonlar da şapka, yelek, köstekli saatleri ve aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Eski bir Londra sokağından geçilerek girilen Etiler’in canlı müzik mekanı Shelby'de bu hafta İskender Paydaş & Orkestrası, Sibel Tüzün ve Yol Project sahne alıyor. Gece acıkanlara her saat ekmeği özel olarak İzmir Çeşme'den gelen kumru, köfte, soyalı piliç ve çorba sunulan Shelby sahnesi haftada 3 gün kapılarını açıyor.

