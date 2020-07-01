Sosyeteyi Kilyos’a taşıyacak…

Yıllardır yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde bir çok ünlü restoranı yakından takip eden Tokar, buradan edindiği bilgi ve deneyimi Kilyos’taki Solar Beach’in içinde açtığı Bandit adında bistro tarzı bir restoranda değerlendirecek.

Açılış sonrasında dostlarının Instagram hesabından ‘hayırlı olsun’ dileklerine cevap veren Serra Tokar’ı ben de bizzat telefonla arayarak ‘hayırlı olsun’ dileklerimi ilettim.

Pandemi sürecinden dolayı her yere gidemediğini ve bu yüzden de bildiği ve güvendiği bir mekanda olmanın avantajını yaşamak istediğini söyleyen Tokar, bu düşüncelerle açtığı Bandit’te dostlarıyla bir araya gelmenin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Şu sıralar dostlarını ağırlayarak tadım menüleri oluşturan Tokar, tam teşekküllü olarak açılmış mekanında dostlarını ve müşterilerini ağırlıyor. Tahminim, bundan böyle sosyetenin ünlü isimlerini artık Kilyos’ta göreceğiz.