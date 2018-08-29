Süreyya Yalçın ‘Türk Bayrağı’nı Burning Man’de dalgalandırdı

Geride bırakmaya hazırlandığımız yaz aylarını Bodrum'da geçiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, bu defa da Burning Man festivalinde boy gösterdi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Her yıl ağustos ayının son günlerinde Amerika’da bulunan Nevada çölüne akın eden binlerce insan, burada dünyanın belki de en çılgın ve ilginç festivallerinden birinde boy gösteriyor. Son derece çılgın kostümlerle festival boyunca çölde dolaşan ve konserlerle eğlenen katılımcılar sosyal medya hesaplarından da festivale dair paylaşımlarda bulunuyor.

TÜRKLERİN İLGİSİ ARTTI

Özellikle son yıllarda Türk vatandaşlarının da yoğun ilgi gösterdiği festivale bu yıl sosyetik güzel Süreyya Yalçın da katıldı. Burning Man festivalinden paylaşımlarda bulunan Yalçın, etkinliğe katılan Türklerden farklı olarak şanlı bayrağımızı da burada dalgalandırdı.

Elinde bayrakla verdiği pozu; “Asaletimizi her yere taşıdık” notuyla paylaşan Yalçın’ın bu karesi binlerce beğeni aldı.





