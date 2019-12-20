Süreyya Yalçın’dan ‘Helikopter’ açıklaması

Eşi Ozan Baran'ın kendisine hazırladığı danslı ve müzikli doğum günü partisi ile 35 yaşına giren Süreyya Yalçın'ın, eşinden bu özel gün hediyesi olarak helikopter aldığı haberi magazin gündemine oturdu.

100 bin lira vererek mekanı kapatan Baran, Brezilya’dan getirdiği 10 kişilik özel dans ekibi ile eşine unutulmaz bir doğum günü yaşattı. Ancak revü kızlarının dans şovları sergilediği bu renkli ve eğlenceli gecenin görüntülerinden çok geceye Ozan Baran’ın eşine aldığı iddia edilen helikopter damgasını vurdu.

HELİKOPTERİ SÜREYYA’YA SORDUM

Köşe yazılarına kadar taşınan bu helikopter hediyesi olayını Süreyya ile konuştum. Eşi ile Amerika’da yaşayan ve zaman zaman Türkiye’ye gelen Süreyya, hakkında yapılan ‘hediye helikopter’ haberlerine ‘Hayır yalan’ diyerek kısa ve net bir cevap vermiş oldu.