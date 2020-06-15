Survivor Barış bir anda yere yığılınca…

Survivor 2020'de özellikle son zamanlarda Yasin'le birlikte yaptığı kavgalarla dikkatleri üzerine çeken Barış, yarışma sırasında bir anda yere yığıldı ve arkadaşlarını korkuttu.

Finale yaklaştıkça heyecanı artan Survivor 2020’de yarışmacıların daha yüksek performans sergileme çabaları onları zor durumda bırakabiliyor. Yapılan yarışmalar sonrasında verilen ödüllerin çok daha dikkat çekici hale gelmeye başlamasıyla birlikte iki takım halinde yarışan isimlerin performansları da önem kazanıyor. Son zamanlarda girdiği tartışmalarla dikkat çeken Barış’ın ‘özel jetle yapılacak olan şelale yolculuğu’ ödüllü yarışmada bir anda yere yığılması arkadaşlarını korkuttu.

Adadaki zor koşullarda yarışan isimlerin önemli sağlık sorunları yaşadığını gözlemlediğimiz şu günlerde Survivor Barış’ın bir anda yarışmacıların oturdukları alanın arkasında yere yığılması ekip arkadaşlarını korkuttu. Korku dolu o anlar Survivor’un yeni bölüm fragmanına böyle yansıdı.