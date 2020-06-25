Survivor Barış konuştu: Evrime hakkımı helal etmiyorum

Evrim’e hakkını helal etmediğini söyleyen Barış, bundan sonraki hayatında da onunla görüşmeyeceğini belirtti. Evrim’in kendisi üzerinden algı yapmaya çalıştığını söyleyen Survivor Barış, ‘Bana yaptığı yanlışı hiçbir zaman unutmayacağım’ dedi.

İşte Survivor Barış’ın Evrim açıklaması

*Evrim birçok kişiye yaptığı gibi beni de kandırmayı başardı. Beni çekti ve bir şekilde insanlara karşı beni doldurdu. Bana isim isim verip algı operasyonları yaptı. Bunlar Survivor’da gördüğüm şeyler bunun için ona kızamam.

*Bir dönem onunla yakın arkadaşlığım vardı. Bir şekilde stratejilerinin ve planlarının parçası olmamı istedi. Üzüldüğüm bir nokta var, öyle ya da böyle bir paylaşımın içerisindeyken benim sakatlığımla ilgili baskı kurmaya çalıştı. Metin Kuş üzerinden bana algı yarattı sakat olmadığım algısı yaratmaya çalıştı. Beni insanlarım gözünde oyundan kaçan birisi gibi göstermeye çalıştı. Bu sakatlıkla ilgili bana yaptığı ayıbı yanlışı hiçbir zaman unutmayacağım.

*Survivor’dan sonraki yaşantımda da kendisiyle asla görüşmeyeceğim çünkü onu affetmiyorum. Birçok şey paylaştık iyisiyle kötüsüyle ama giderken bile konseyde ‘Allah kimseye sakatlık vermesin’ derken bile bana laf çarpmıştı.

*Ben daha önce bir oyunda fenalaştığımda kalkıp yanıma gelmediği gibi, ‘Ona yemek verin, kendine gelir’ söyleminde bulunmuştu. Ben bunu çok sonra öğrenmişti. Yaptığı çok hata var hep halının altına süpürdüm. Söylediği gereksiz birçok söz var. Bunlar çok talihsizdi ama kendisine hakkımı asla helal etmiyorum. Bundan sonraki yaşantımda da asla görüşmeyeceğim. Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı. Onu her zaman bana iftira atan, benim kötülüğümü isteyen biri olarak hatırlayacağım.