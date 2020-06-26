Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Survivor Cemal Can’dan Yasin’e teşekkür
Survivor Cemal Can’dan Yasin’e teşekkür
Survivor 2020'de finale yaklaştıkça yarışmacıların arasında sinirler gerilirken, Survivor Cemal Can'dan dikkat çeken bir hareket geldi.
Exclusive 26 Haziran 2020 - 08:04

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler’in dün akşam yayınlanan bölümünde Survivor Cemal Can, takım seçmeleri hakkında yorumlarda bulundu. Cemal Can, karşıda son 2 ünlü kaldığını ve onlardan birinin kendisini feda etmesi gerektiğini belirtti ve Yasin’in yaptığı büyüklük için teşekkür etti.

TARİFSİZ BİR MUTLULUK YAŞADILAR

Survivor’da dün oynanan erzak oyunu sonrası kazanan Kırmızı Takım, kampa gittiklerinde bir sürü yiyeceğin bulunduğu bir buzdolabıyı karşılarında buldu. Elif ve Yasin, verdikleri röportajda bunu görmelerinin verdiği tarifsiz mutluluğunu aktardığı anlarda birbirlerine verdikleri desteği detaylandırdı.

Yasin, Cemal Can’ın stres yaptığını ve takım oluşturma sırasında kendisini feda etmesini söyledi ve Cemal Can da bunu onaylayarak “Karşıda iki ünlü kaldı ve bizden biri feda etmesi lazımdı kendini. Yasin’e teşekkür ediyorum bu büyüklüğü yaptığı için…” ifadelerini kullandı.

Etiketler