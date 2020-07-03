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Survivor Yasin’den Nisa açıklaması: İyi niyetini görmeseydim….
Survivor Yasin’den Nisa açıklaması: İyi niyetini görmeseydim….
Survivor 2020'de finale doğru ilerlenirken Nisa adaya veda eden isimlerden oldu. Yarışmanın dikkat çeken karakterlerinden olan Nisa'nın gidişi ardından Yasin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Exclusive 3 Temmuz 2020 - 08:11

Birlikte yarıştıkları beş ay boyunca çok farklı zamanlar geçirdiklerini söyleyen Yasin, gittikten sonra onun bıraktığı yokluğa henüz alışamadığını söyledi.

Onun kazanması ve adada kalması adına çok mücadele ettiğini de belirten Survivor Yasin; “Onun iyi niyetini, kalbini görmeseydim onun kalması için müdahale etmezdim. İlk zamanlar adadan hemen ayrılmaması adına Cemal’le çok mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk, onun için mutluyum. Allah yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

Sadece adada değil dışarıda da Nisa’ya ağabeylik yapacağını söyleyen Yasin; “Sadece burada değil buradan çıktıktan sonra da onun ağabeyi olacağım her zaman…. Eğer bir sorunu olduğunda beni ararsa dünyanın neresinde olursa olsun ona yardım edeceğim” dedi.

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