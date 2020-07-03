Survivor Yasin’den Nisa açıklaması: İyi niyetini görmeseydim….

Birlikte yarıştıkları beş ay boyunca çok farklı zamanlar geçirdiklerini söyleyen Yasin, gittikten sonra onun bıraktığı yokluğa henüz alışamadığını söyledi.

Onun kazanması ve adada kalması adına çok mücadele ettiğini de belirten Survivor Yasin; “Onun iyi niyetini, kalbini görmeseydim onun kalması için müdahale etmezdim. İlk zamanlar adadan hemen ayrılmaması adına Cemal’le çok mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk, onun için mutluyum. Allah yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

Sadece adada değil dışarıda da Nisa’ya ağabeylik yapacağını söyleyen Yasin; “Sadece burada değil buradan çıktıktan sonra da onun ağabeyi olacağım her zaman…. Eğer bir sorunu olduğunda beni ararsa dünyanın neresinde olursa olsun ona yardım edeceğim” dedi.