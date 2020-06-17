Survivor Yasin’e Mehmet Şef sürprizi

Survivor 2020 tüm heyecanıyla sürürken, dün akşamın kazanını Mavi Takım oldu. Özel jetli yolculuğu Kırmızı Takım'a kaptıran yarışmacılar iletişim ödülünde aile fertlerini görme şansı buldu. Ekran karşısına oturan Yasin'e sürpriz bir isim Mehmet Şef de mesaj gönderdi.

Masterchef yarışmasında gösterdiği performans ve renkli kişiliği Survivor’a da taşıyan Yasin dün akşam arkadaşlarıyla birlikte iletişim ödülünü kazanan isim oldu. Aile fertlerinin mesajlarını görmek üzere ekran karşısına geçen Yasin’e bir de sürpriz vardı.

Bir dönem performans gösterdiği Masterchef yarışmasının şeflerinden Mehmet Şef’i karşısında gören Yasin kısa bir şaşkınlık yaşarken sonrasında şefinin kendisine yarışmayla ilgili yaptığı önerileri dinledi.

Survivor Yasin ayrıca ailesinden gelen mesajları dinlediği anda duygusal anlar yaşandı.