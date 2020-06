Survivor’a Cemal Can’ın gözyaşları damga vurdu

Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları büyük oylama öncesi son kez ada konseyinde toplandı ve hayat hikayelerini anlattılar. Survivor Cemal Can hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Lise yıllarında kilolu olduğunu ve üç ayda on beş kilo verdiğini açıklayan Cemal Can bu durumun kendisine değişik bir özgüven kazandırdığını dile getirdi.

İzmir doğumlu olan Cemal Can üniversiteyi İstanbul'da kazanmayı hedeflediğini ve bunu da başararak hayatında kırılma noktasının olduğunu açıkladı.

Son derece duygusal olduğu belli olan Cemal Can hayatına giren insanlardan bahsederken, güzel insanlarla tanıştığını ve o insanlarla hayallerinin ortak olduğunu anladıklarını ifade etti. Cemal Can: “O dönem hayatına giren insanlara karşı güzel bakamamış olabilirim, belki onlar beni üzmüş olabilirler” ve “Şu an geri dönüp baktığımda iyi ki o insanlar hayatıma girmiş diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için şuan pişmanlık duyuyorum.” ifadelerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun Ilıcalı’nın kendisini tanıtmak için fazla şansı olmadığını hatırlatmasının ardından biraz toparlanan Cemal Can sözlerini güçlükle bitirebildi.