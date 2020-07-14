Survivor’da duygusal anlar! Babası Cemal Can’ın yaralarını öptü
Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul’da Galataport’ta yapıldı. Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış’ın aileleri katıldı.
Aylar sonra oğlu Cemal Can ile buluşan baba Canseven, akşama damga vurdu. Oğlu Cemal Can’ın bacaklarındaki yara izlerini öpen baba Canseven için binlerce mesaj atıldı.
Akşama katılan isimlerden birisi de Cemal Can’ın yakın dostu Danla Bilic’ti… Bilic’i seyircilerin arasında fark eden Cemal Can, büyük mutluluk yaşadı.