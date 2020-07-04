Survivor’da finale günler kala Barış’tan ödül isyanı

Kaybedilen iletişim oyunu sonrasında isyan eden Barış, takım arkadaşından ve herkesten özür dilerken bir yandan da uzun zamandır beklediği bu anı kaybetmenin acısını yaşadı.

Kırmızı takımın başarısı için ter döken Barış, kaybettikleri iletişim oyunu sonrasında kendisini ifade ederken bir hayli zorluk yaşadı.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Barış, beş aydır görüntülü konuşmanın hayalini kurduklarını söylerken takım arkadaşından da özür diledi.

Ödülün çok önemli ve hassas olduğunun farkında olan Barış, “bunu kazanmak için herkes canını dişine takıyor ama yarışma sırasında bir noktadan sonra tıkanıyorsun kaybettiğini hissediyorsun ve bu seni sinirlendiriyor” şeklinde konuştu.