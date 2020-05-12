Survivor’dan elenenler yarın Türkiye’ye dönüyor

Survivor'dan elenen yarışmacılar, program ekibinin bir kısmı ve bölgedeki Türkler, yarın Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkacak.

Survivor’da elenen isimler, corona virüsü nedeniyle Türkiye’ye dönememişti. Elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi yarın THY uçağı ile adadan ayrılacak ve perşembe günü Türkiye’ye inecek.

ÖZEL UÇAĞI İLE MAHSUR KALANLARA YARDIM

Bu süreçte programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Küba’da, Bahamalar’da, Karayip Adaları’nda, Cayman Adaları’nda mahsur kalan Türkleri de özel uçağı ile Dominik’te topladı. Bu kişiler de Survivor ekibi ile birlikte yurda dönecek.

ACUN DÖNMÜYOR

Acun Ilıcalı ise Türkiye’ye dönmeyecek ve Dominik’te kalmaya devam edecek.