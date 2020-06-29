Tarkan, Türkan Şoray’ın yeni yaşını kutladı

Megastar Tarkan, ne kadar hassas bir insan olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı kutlamayla gösterdi. Türkan Şoray'ın yeni yaşını tebrik eden Tarkan, yazdığı satırlara Türk sinemasının 'Sultan'ından yanıt aldı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile hayranlarının gönlünde ayrı bir yer kazanan Tarkan, sadece özel hayatına dair paylaşımlar yapmıyor aynı zamanda gündeme yönelik paylaşımlarıyla ne kadar duyarlı bir insan olduğunu da gösteriyor.

Tarkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yine son derece anlamlı oldu. Türkan Şoray’la birlikte görüldüğü bir kare üzerinden onun yeni yaşını kutlayan Tarkan şunları yazdı: “Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim sultanım… Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz”

TÜRKAN ŞORAY BU JESTİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Tarkan’ın bu doğum günü jestini karşılıksız bırakmayan Türkan Şoray, şu satırlarla başarılı şarkıcıya teşekkür etti: “Canım Tarkan, benim de seni çok sevdiğimi biliyorsun, doğum günümü kutlaman beni nasıl mutlu etti anlatamam…Seni ilk gördüğümde mütevaziliğin, binlerce ışık saçan gözlerinden sıcak kanlılığından etkilendim ve seni çok sevdim, zaten dünya seni seviyor sen bizim gururumuzsun…Teşekkür ediyor, çok öpüyorum”