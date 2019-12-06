Tarkan üçüncü kez ‘Prens’in karşısına çıkacak

Kısa bir süre önce Zürih'te sevenlerinin karşısına çıkan Tarkan'ın yolu üçüncü kez Monaco ile kesişiyor. Megastar'ın afişleri Şubat'taki organizasyon için şimdiden Manoco'nun sokaklarını süslemeye başladı.

22 Ağustos 2013’te ve 30 Ekim 2015’te Fransız Rivierası'nın gözdesi Monaco'nun Monte Carlo şehrinde iki muhteşem bir konser veren Mega Star Tarkan, dünya çapındaki hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, 2020 yılının ilk Gala Konserini 15 Şubat’ta Monte Carlo Yıldızlar Salonu'nda verecek.

850 kişilik Yıldızlar Salonu’nda konser verecek olan Tarkan böylelikle üçüncü kez ‘Prens’in karşısına çıkmış olacak.

Hiç şüphesiz Türk misafirlerin yanı sıra, Monaco, Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İtalya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Kazakistan’dan Tarkan sevenler 15 Şubat’ta Monaco’ya akın edecek.

TARKAN’I BİR KEZ DAHA AĞIRLAMAKTAN MUTLULAR

Monte Carlo SBM'in (La Socété des Bains de Mer) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sunun özel danışmanı Hülya Biren ve artistik direktörü Jean Rene Palacio, iki kez Monte Carlo'yu kendisine hayran bırakan Tarkan'ı Monaco'da yeniden ağırlayacakları için çok mutlu ve heyecanlı…

Misafirlerin, SBM’in otelleri olan Hotel de Paris, Hermitage ve Monte Carlo Bay Hotel’den birinde kalabileceklerini belirten Hülya Biren bir Türk olarak, dünyaca ünlü sanatçımız Tarkan'ı Monaco’da bir kez daha ağırlayacak olmaktan dolayı son derece gururlu ve mutlu. Dünyanın her yerinden gelecek misafirler 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Hotel de Paris, Hotel Hermitage, Monte Carlo Bay Hotel’de konaklayarak Monaco’da Tarkan konseri izlemenin keyfini yaşayacak.