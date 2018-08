Tohum Otizm Vakfı’na yardım kampanyası

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Doğuştan gelen ve yaşamın ilk 3 yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm tanısı konulurken, 2000'li yılların başında otizm tanısı konan çocuk sayısı 150'ye yükselmiştir. 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde otizm görülürken, 2014'te %30 artış göstermiştir. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor, dünyada her 20 dakikada bir çocuğa otizm tanısı konuluyor. Türkiye'de, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk ve gencimiz var. Tüm bu gerçeklikten yola çıkan Pour La Bonte, Tohum Otizm Vakfı ile iş birliği yaparak otizm farkındalığını artırmak ve bu durumla mücadele eden çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak.

Pour La Bonte ürünleri otizmli çocuklar yararına satışta



Pour La Bonte kolye ve bilekliklerinin geliri, Türkiye'deki otizmli çocuklar yararına farkındalık yaratmak ve bu çocukların ailelerine destek sağlamak amacıyla Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanıyor.