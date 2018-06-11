Topluma örnek oldular

Sosyetenin ünlü isimleri Sernur Çiftçi, Selma Türkeş, Şebnem ve Celal Çapa çifti çevre duyarlılığı konusunda bir kez daha topluma örnek oldu.

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İstanbul eğlence dünyasının ünlü ismi değerli dostum Celal Çapa, geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da tek başına yüzlerce kilo çöpü topladı ve temiz çevre hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Eşi Şebnem Çapa, Celal Çapa’nın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Celal Çapa’ya çöp toplarken eşi Şebnem Çapa’nın yanı sıra Sernur Çiftçi ve Selma Türkeş de eşlik etti. Sosyetenin tanınmış simaları bu davranışlarıyla sadece Alaçatı’ya değil, tüm toplumuna örnek oldu.

Şebnem Çapa, Instagram’dan yaptığı açıklamada Murat ismindeki bir belediye çalışanının kendilerine haklı olarak dert yandığını belirterek, “Herkes en azından kapısının önünü temizlese biraz duyarlı olsa hakikaten çok büyük katkıları olacak. Bunun yanı sıra insanlarımız ellerine geçeni sokaklara atmaktan bir an evvel vazgeçseler… Belediye haklı olarak bir yere kadar temizliğe yetişebilir. Lütfen artık geç kalınmış temizlik alışkanlığımızı çevremizi temiz tutarak başlayalım. Sokaklar hepimizin… Türkiyemizi temiz tutalım” mesajını paylaştı.

Buradan çevre hassasiyetini örnek bir şekilde gösteren Çapa çiftini, Sernur Çiftçi’yi ve Selma Türkeş’i tebrik ediyorum.