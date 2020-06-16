Ünlü iş insanı Adnan Şen’den o haberlere yanıt
ABD’de yaşayan Adnan-Begüm Şen çiftinin, corona virüsü salgını nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye’ye 100 bin dolar karşılığında kiraladıkları uçak ile döndükleri iddia edilmişti.
Şen ailesinin Türkiye’ye geldikten sonra Şile’deki yazlıklarına gittiği ve kendilerini karantinaya aldığı belirtilmişti.
Ünlü iş insanı Adnan Şen, bu iddiayı yalanladı. Los Angeles’tan özel uçak ile gelmediklerini belirten Adnan Şen, “Biz 10 Haziran günü Türk Hava Yolları’nın tahliye uçağı ile döndük. Keske arayıp doğruyu öğrenseydiniz” dedi.