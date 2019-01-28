Ünlü koleksiyonerden Osmanlı temalı kutlama

Serdar Gülgün, ülkemizin en önemli Osmanlı sanat uzmanlarından ve koleksiyonerlerinden… Kendisi Çengelköy’de restore edilen Macar Feyzullah Paşa Köşkü’nde ikamet ediyor. Ayrıca bu köşkte hayranlık uyandıran bir koleksiyona da sahip…

Gülgün, işte bu köşkte, cemiyet hayatının tanınan simalarının ve dostlarının katıldığı bir parti verdi ve yeni yaşına merhaba dedi.

Partiye Betina Hakko, Eda Taşpınar dışında birçok yabancı ülkeden de ünlü koleksiyonerler katılırken, Abdülhamit’in doldurduğu aslan da dikkat çekti. Osmanlı dönemini hatırlatan kıyafetler giyen, bıyık ve fes takan Gülgün’ün dostları, bu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte, o geceden kareler…



