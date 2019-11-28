Derin Mermerci yasak aşk iddialarına cevap verdi

Derin Mermerci'nin 2013 yılında dünyaevine girdiği Cem Aydın ile evliliğini sonlandırmasının arkasında yasak aşk yattığı iddia edildi. İddialarla ilgili Derin Hanım ile görüştüm. Kendisi iddiaları net bir şekilde yalanladı ve "Evliliğimizin bir başka bir aşk yüzünden sona erdiği iddiası onur kırıcı" dedi.

Derin Mermerci ile Cem Aydın 2013 yılında dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Derin Hanım ile konuştuğumda kendisi Cem Bey ile dostluklarının süreceğini, evliliği ise sürdüremediklerini söylemişti. Boşanma haberinin ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

Derin Hanım’ın iş insanı Murat Aslan ile yasak aşk yaşadığı ve bu nedenle evliliğini sonlandırdığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından derhal Derin Hanım’ı aradım ve haberlerin doğru olup olmadığını sordum. Derin Hanım, iddialarla ilgili tam olarak şöyle dedi:

“Benim için şu anda tek bir gerçek var, o da Cem'le yaşadığımız evliliğin tertemiz ve sağlam temellere kurulu olduğu ve aşk bitince de yine tertemiz ve düşünerek bu evliliği bitirme kararı almamız. Tabii bir de, bundan sonraki hayatlarımızda önce kızlarımız Lal ve Mila'nın mutlu olması sonra da Cem'le benim mutlu olmam… Evliliğimizin bir başka bir aşk yüzünden sona erdiği iddiası onur kırıcı. İddia edildiği gibi böyle bir aşk yüzümden bitmedi evliliğimiz.”