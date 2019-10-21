Yasemin Kay Allen’de aşk bacayı sardı

Yeşilçam'da boy göstermiş bir ismin Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen'le ilk olarak bir reklam filmi oyuncusu olarak karşılaşmıştık.

Güzelliği ile herkesin aklını başından alan Yasemin kısa süre içerisinde dizi tekliflerini değerlendirmeye başlamış ve birkaç projede de boy göstermişti. Şansını ülkemizde denemek isteyen genç kadın bir süre sonra Türkiye’deki oyunculuk sektörüne ayak uyduramadığından olsa gerek soluğu yurt dışında almıştı.

Uzun bir süre ortalarda görünmeyen Yasemin, sonrasında Strike Back adlı bir dizinin kadrosunda karşımıza çıkmış ve burada bir Rus ajan rolüne hayat vermişti. Instagram hesabından sürekli olarak mesleğiyle ilgili paylaşımlar yapan Yasemin şu sıralar son derece renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

SAMİMİ VE EĞLENCELİ

İki yıl önce uzatmalı aşkı Armağan Oğuz ile yollarını ayıran oyuncu verdiği aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi yanağından öperken çekilmiş karesini takipçilerinin beğenisine sunan Allen yanındaki adamın paylaşımın altına yazdığı ‘O kim’ şeklindeki sorusuna ‘Jonny’ yanıtını verdi ve böylelikle beraber olmaya başladığı kişinin ismini de açıklamış oldu.