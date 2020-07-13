Survivor 2020’de dün akşam bir veda konseyi daha yaşandı. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan canlı yayın ile SMS oylaması sonrasında bir yarışmacı daha Survivor’a veda etmek zorunda kaldı. Yarışmacılar adaya veda etmeden önce son iki ay neler yaşadıklarını da paylaştı.

Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazanması nedeniyle Berkan, Barış ve Yasin üçlüsü arasında oylama yapıldı. SMS oylamalarının ardından Survivor 2020'ye veda eden yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

Yarışmacılar İstanbul ile yapılan canlı bağlantıda son iki ay içerisinde yaşadıklarını da anlatma fırsatı buldu. Yarışmaya devam eden Yasin ve Barış’ın açıklamaları ise son derece dikkat çekici oldu.

İşte Yasin ve Barış’ın Dominik’teki son iki ayı…

YASİN

“Bu süreç gerçekten inanılmaz zor geçti. Cemal’le takvim yaptık günler geçmek bitmedi. Sonsuza dek burada kalacağımızı düşündük, uçağa binene kadar da bu düşüncedeyim. Son iki ay bizleri psikolojik olarak çok daha fazla zorladı. Ailemizi ve bizi destekleyenleri de mutlu etmek zorundayız. Aşırı zorlandığımız bir dönem oldu.”

BARIŞ

“İlk orta ve son iki ay olarak değerlendirmek istiyorum. Birleşmenin olduğu dönem hayal kurdurma dönemiydi ve ödül oyunlarının olduğu dönemde dışarıda hayat olduğunu görebiliyordunuz. Ancak son geçirdiğimiz dönemlerde oyunlar arttı ve herkes rakibin oluyor ama sıkıntı olan şu bir yandan da arkadaşın oluyor. Özellikle ben Berkan’la çok sıkıntı yaşadım ve şansımıza mı diyeyim pek çok oyunda eşleştim ve onu yakından tanıma fırsatı buldum.”