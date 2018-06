Yaza birlikte ‘merhaba’ dediler

Bu sezon başarılı işlere imza atan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (Çaba Derneği), uzun yıllar boyunca keyifli çalışmalarının destekçisi olan Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev sahipliğinde, 21 Haziran akşamı düzenlediği kokteylde iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu.

Four Seasons Hotel Bosphorus'un Boğaz'a bakan restoranı Aqua'da düzenlenen kokteylde, Çaba Derneği'nin yönetim kurulu ve üyeleri bir araya geldi. Davette aralarında; Eymen-Esin Demirören, Jale Öztarhan, Monik İpekel, Asuman Güreli, Defne Samyeli, Ergül-Dilek Azaphan, Sevgi-Belkıs Aksoy ve Sitare Kalyoncu'nun olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı.

Kokteylde buluşmaya özel lezzetler hazırlanırken, konuklar Ata Marin Band'in Flamenko ve Latin ezgilerden, akustik pop parçalara uzanan performansıyla, müziğin ritminin tadını çıkardı.

‘BAŞARILI BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK’

Başarılı bir sezonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çaba Derneği Başkanı Özlem Zehebi “Çaba Derneği'ne bugüne kadar destek olan çok değerli markalar ve sevgili dostlarımızla, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ev sahipliğinde, bu özel gecede bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘GURUR DUYUYORUZ’

Four Sesons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad ise Çaba Derneği ile uzun yıllara dayanan keyifli iş birliğini; “Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden hareketle sayısız yardım projesi ve etkinliği hayata geçiren Çaba Derneği'nin gönüllü destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Four Seasons Hotel Bosphorus'un 10. yılını kutladığı bu sene ve ilerleyen senelerde Çaba Ailesi'nin bir parçası olarak keyifli nice iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyacağız” sözleriyle belirtti.