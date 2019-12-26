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Yeni yıl öncesi doping gezisi
Yeni yıl öncesi doping gezisi
6 yıldır birlikte olduğu eski eşi Cem Aydın'dan geçtiğimiz ay boşanan Derin Mermerci, ablası Yosun Reza ile Phuket'e gitti
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 26 Aralık 2019 - 13:57

Sosyetenin tanınan siması Derin Mermerci, geçtiğimiz ay 6 yıllık eşi Cem Aydın ile boşanmıştı. Eski eşi ile dostluklarını devam ettiren Mermerci, ABD’de yaşayan ablası Yosun Reza ile Tayland’ın Puket şehrine gitti.


Burada denize giren Mermerci, Instagram hesabından ablası ile çekilmiş ve oldukça keyifli gözüktükleri bir fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.


Derin Hanım, yeni yıla ise İstanbul’da girecek. 2020 için ülkeye döneceğini söyleyen Mermerci, eski eşi Cem Bey ve çocukları ile yeni yılı selamlayacak.

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Son güncelleme: 13:58 - 26.12.2019