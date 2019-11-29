Yılın sergisine büyük ilgi

Ünlü sanatçının yeni sergisi “Hafıza Odası”, 5 Aralık'ta Pilevneli Mecidiyeköy'de muhteşem bir geceyle açılacak. Serginin onuruna siyaset, sanat, ekonomi dünyasından ve cemiyet hayatından önde gelen 400 konuğun katılacağı özel bir gecenin düzenleneceği konuşuluyor. Gecenin organizasyonunu gerçekleştirecek olan ve Rezzan Benardete'nin de ortakları arasında yer aldığı Table Tales'in özel tasarımla görsel bir şov yaratacağı söyleniyor. Ev sahipliğini Türkiye'nin en önemli galericisi Murat Pilevneli'nin üstlendiği geceye kimlerin davetli olduğu da büyük merak konusu.



Pilevneli ve Güneştekin'in dostluğu uzun yıllara dayanıyor; sanatçının yedi yıl önce Antrepo No 5'teki kapsamlı sergisinin de danışmanlığını Murat Pilevneli gerçekleştirmişti. Güneştekin'in yeni sergisi “Hafıza Odası”nın Pilevneli Mecidiyeköy'ün 4 bin metrekarelik alanında gerçekleştirileceği ve sanatçının 10 yıl boyunca ürettiği eserlerinden bir seçkiyi sunacağı belirtiliyor. Serginin sponsorluğunu ise DAAX Corporation üstlenmiş. Tüm bunlar bir araya gelince de sanatçının yedi yıl aradan sonra açacağı bu yeni sergisine olan merak kat be kat artıyor.



Ahmet Güneştekin'in yurt dışında önemli müzelerde ve kurumlarda art arda gerçekleştirdiği kişisel sergilerinin en sonuncusu Bakü'de Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde açıldı. 30 Mart 2020'ye kadar izlenebilecek olan serginin açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyev'in yanı sıra pek çok önemli davetli katıldı. Sanatçının yakında Tiflis ve Moskova'da da büyük sergilere imza atacağı konuşulanlar arasında.