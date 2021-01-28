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Fiyatı tavan yapınca… Eve girip sıvıyağ çaldılar!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evden dört teneke sıvıyağ çalan üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:43, 28/01/2021
Haberler Gündem
Fiyatı tavan yapınca… Eve girip sıvıyağ çaldılar!

Sıvı yağ fiyatlarının yükselmesinin ardından Gaziantep’in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı. Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anları kayda alan güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın bir evden teneke sıvıyağ bidonunun çalması yer aldı. Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Ç., Ö.G. ve E.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Ekonomi Emniyet Gaziantep
Yayınlanma Tarihi:09:40,