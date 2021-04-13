1. gün iftar menüsü: Bu akşam iftara ne pişirsem?

Bereketli bir aya bugün itibariyle giriş yaptık. Ramazan ayında en çok düşündüren konuların başında ise iftar için pişirilecek yemekler geliyor. İşte iftar sofranıza layık lezzetler ve tarifleri…

TANELİ SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Özellikle çocuklu evlerde bol bol yapılması gereken yemeklerden biri de sebze çorbası… Hem sağlıklı hem lezzetli hem de oldukça pratik olan sebze çorbası için hazırladığımız bu tarif ile siz de hemen bu akşamdan başlayarak sofralarınızı çeşitlendirebilirsiniz

(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TAVUKLU MAKARNA TARİFİ

Tek bir tencerede yapılan pratik ve doyurucu bir yemek olan tavuklu makarna tarifi çok hoşunuza gidecek. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

Adana, Hatay, Elazığ ve daha birçok yörede değişik isimlerle bilinen ve tadına doyum olmayan Fellah köftesi oldukça besleyici ve doyurucu bir yemektir. Bulgur ile yapılan bu yemek tarifi ana yemek olarak ya da ana yemek yanında verebileceğiniz bir aperatif olarak da sunabilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ALMAN PASTASI TARİFİ

Birçok insanın çocukluğundan beri en sevdiği lezzetler arasında giren Alman pastası yumuşacık keki ve içi dolgulu kreması ile bambaşka bir lezzettir. Alman pastası tutkunları için hazırladığımız çikolatalı Alman pastası tarifi ile daha da değişik bir lezzet sunuyoruz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

