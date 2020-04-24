1. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem?

"İftarda ne pişirsem" diye düşünenler için şahane bir menü hazırladık. Sevdikleriniz ile birlikte oturacağınız iftar sofrasında afiyetle yiyeceğiniz yemekler için yardımcı olacak tariflerimiz için iftar menümüze mutlaka göz atın. İşte 1.gün iftar menüsü…

Ramazan’da iftar sofraları sevdikleriniz ile bir arada olabileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Bereketli sofralarınız için hazırlayabileceğiniz harika bir iftar menüsü hazırladık. İftar menümüzde bulunan tüm yemeklerin tariflerini haberin aşağısında bulabilirsiniz. İşte 1.gün iftar menüsü lezzetleri ve tarifleri…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ



Besleyici, doyurucu ve lezzetli bir yemek olan mercimek çorbası iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında başı çekiyor. İşte yanında ikram edilen tüm yemeklerle uyumlu olan mercimek çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)



KARNIYARIK TARİFİ



Çeşit çeşit yemeği olan patlıcanın şüphesiz en sevilen en lezzetli tarifi karnıyarıktır. Birçok insanın bayılarak yediği ve lezzeti Türkiye’nin her yerinde her mutfağına taşınmış olan karnıyarık tarifi (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)



PİRİNÇ PİLAVI

Sebze yemeklerinin, et yemeklerinin, sulu yemeklerin ya da sadece bir kâse yoğurt, bir tabak salatanın yanında en iyi ne gider diye sorsak şüphesiz herkesin aklına ilk olarak pirinç pilavı gelir. ( TARİF İÇİN TIKLAYINIZ )

ÇOBAN SALATA TARİFİ

Yemeklerimizin yanında olmazsa olmazlarımızdan biri de çoban salatadır. Her mevsim yapabileceğiniz çoban salata hemen hemen her yemeğin yanına da yakışır. Domates, salatalık ve biber muhteşem buluşmasına şahit olmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız çoban salata tarifini mutlaka denemelisiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)



GÜLLAÇ TARİFİ



İftar sonrası en sevilen tatlı olan güllaç tatlısı nasıl yapılır bilmiyorsanız sizin hazırladığımız pratik tarife göz atabilirsiniz (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)