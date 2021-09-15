1 yıl boyunca bayatlamayan ekmek yapıyorlar

Sivas'ta bir araya gelen kadınların yardımlaşarak yaptıkları ve ateş üzerindeki saçta pişirdikleri yufka ekmekler, bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor.

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Sivas’ın Güney köyündeki kadınlar kışlık ekmeklerini yapmak için sabahın erken saatlerinde uyanıyor. Bir araya gelen kadınlar yardımlaşarak her gün birinin kışlık yufka ekmeğini yapıyorlar.

Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik olarak un, tuz ve su ile yoğurulan hamurlar bir kadının elinde yuvarlanarak yumak oluyor. Ardından diğer kadınlar hazırlanan yumağı açarak incecik yufka haline getiriyor. Daha sonra ateş üstündeki saçta pişirilen hamurlar yufka ekmek halini alıyor.

Gün boyu binden fazla kışlık ekmek yapan kadınlar, ekmekleri evlerin deposunda muhafaza ediyor. Hazırlanan yufka ekmekleri diğer ekmeklerden ayıran en büyük özelliği ise bayatlamaması.

“SERİN YERE KOYUYORUZ”

Yufka ekmek yapan Döndü Toy, “Ekmeği kışın sularız. Ondan sonra dürer bohça yaparız. Sepetlere basar ağzını örteriz. Yumuşacık olur her yemeğe yakışır. Her iş yalnız görülür ama bu görülmez. Bunu ortaklaşa yaparız. Serin yere koyar yeriz. Hiçbir şey olmaz, bayatlamaz” dedi.

“TÜM MALZEMELERİ ORGANİK”

Esme Cebeci ise, “Yardımlaşarak yufka ekmek yapıyoruz. Onlar benimkini yapıyor ben onlarınkini yapıyorum. Şimdi annemin yufkasını yapıyoruz. Tek başına yapılmaz. Yardımlaşmadan yapılmaz. Önce suya tuzu koyuyoruz tuzu eritiyoruz. Ununu atıp yoğuruyoruz. Ondan sonra yumak alıyoruz. Açıyoruz saça atıp pişiriyoruz. Islıyoruz. Fazla olursa dolaba koyuyoruz. 1 sene yiyoruz. Her şeyimiz organik” diye konuştu. (İHA)

