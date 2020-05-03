10. gün iftar menüsü: Bu akşam iftarda ne pişirsem?

İftar lezzetlerinde bugün şahane yemek tarifleri veriyoruz. 10. gün iftar menüsü ile hem yöresel hem de sağlıklı bir sofra hazırlayabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabilmeniz için ayrıntılı tarifler verdiğimiz 10. gün iftar menüsü…

Ramazan’ın 10. gününde sizin için hazırladığımız menü ile harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. 10. gün iftar menüsü hem sizi yormayacak hem de birbirinden lezzetli yemeklerden oluşuyor. İşte güzel bir çorbanın ardından yöresel bir yemeğin eşlik edeceği ve en son harika bir tatlıyla bitireceğiniz 10. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…



AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri çorbalardır. Uzmanlar, uzun süren açlık sonrası çorba gibi besinlerle yemeğe başlamanın elzem olduğunu söylüyor. Ayran aşı çorbası hem yapımının kolaylığı hem de doyurucu özelliğiyle en çok tarif edilen çorbaların başında geliyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ETLİ EKMEK TARİFİ

Etli ekmek Konya yöresine ait meşhur ve lezzetli tariflerden. Çıtır çıtır etli ekmek yapmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

NOHUT SALATASI TARİFİ

Besleyici bir bakliyat olan nohudu sadece yemek olarak değil şahane bir salata olarak da tüketebilirsiniz. Nohut salatası özelikle sıcak günlerde ağır yemeklerden kaçanlar için harika bir seçenek. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KÜNEFE TARİFİ

Adının ağırlığından dolayı yapımının da çok zor olduğu sanılan künefe tarifini bir kez evde yapmaya başladıktan sonra asla dışarıdan künefe sipariş etmeyeceksiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)