10. iftar menüsü: Bu akşam iftara ne pişirsem? Birbirinden farklı tarifler…

Ramazan’ın en güzel yanlarından biri de sevdiklerinizle dolu olan bir iftar sofrası. Ancak bu yıl corona virüsü nedeniyle sofralardaki kişi sayısı azaldı. Ancak “akşama ne pişirşem” derdi bitmedi. Bu yüzden size harika bir iftar menüsü hazırladık. 10. gün iftar menüsü ile lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Hem pratik hem de leziz yemekler yapabilmek için ayrıntılı tariflerimize göz atarak çeşitli yemekler hazırlayabilirsiniz. İşte 10. gün iftar menüsü ve tarifleri…

UN ÇORBASI TARİFİ

Hem yaz aylarının hem de kış aylarının en sevilen çorbalarından ola un çorbası, yapımının pratikliği sebebiyle çok tercih ediliyor. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanan un çorbası, oldukça besleyici bir tarif olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

MACAR KEBABI TARİFİ

Sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz özel ve alışılmışın dışında bir tarif isteyenler için Macar Kebabı tam aranan lezzet. Macar Kebabı ile beşamel sos ve et yeni bir şölene imza atıyorlar. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



FALEFEL TARİFİ

Sebzeli köfte ya da nohut köftesi gibi isimlerin de kullanıldığı Falafel tarifini yazımızda sizler için hazırladık. Ortadoğu’ya özgü olan Falafel Tamiya adıyla da bilinmektedir. Sofralarda farklı bir tat arayanlar için ideal bir seçenek olacak en lezzetli Falafel tarifini sayfamızdan görebilirsiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

İRMİK HELVASI TARİFİ

Tatlı krizlerinin bir numaralı tarifi irmik helvası büyük küçük herkesin sevgilisi olmuştur. Özellikle balık sofralarının vazgeçilmez lezzetli olan irmik helvası sevdiklerinize ikram edebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, sütlü irmik helvası nasıl yapılır? İşte irmik helvası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



