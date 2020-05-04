11. gün iftar menüsü: Bu akşam iftarda ne pişirsem?

İftara ne pişirsem diye düşünenler için hazırladığımız içinde birbirinden lezzetli yiyecekler olan 11. gün iftar menüsü hazırlıklarına başlayabiliriz. Leziz bir çorba ve şahane bir ana yemek sonrasında muhteşem bir tatlı iyi gider diyorsanız işte buyurun 11. gün iftar menüsü tarifleri…

YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Adını çok sık duymadığımız ancak bir kere tadanların asla vazgeçemediği yoğurtlu yeşil mercimek çorbası tarifi, yemek defterlerinizin başköşesine yazılacak. Hem besleyici hem lezzetli, ister ev halkına ister misafirlerinize tereddütsüz çıkarabileceğiniz yoğurtlu yeşil mercimek çorbası aynı zamanda yoğurdun probiyotik etkisi ile de hayli sağlıklı. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

İSLİM KEBABI TARİFİ

Akşam yemeğine çok sevdiğiniz misafirleriniz var anca siz hâlâ ne pişireceğinizi bulamadınız mı? İşte size harika bir menü… İslim kebabı, pirinç pilavı ve cacık… İslim kebabı misafirleriniz ve sevdikleriniz için gönül rahatlığı ile yapabileceğiniz bir yemek. Bir değişiklik olsun diye bu sefer etli İslim kebabı deneyeceğiz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Akşam yemeğinde mis gibi bir bulgur pilavına kim hayır diyebilir ki. Tüm yemeklerin yanına yakışan ve hem besleyici hem doyurucu bir lezzet olan bulgur pilavının çeşit çeşit tarifi vardır. Domatesli, mercimekli ya da sade … Hangisini yaparsanız yapın lezzetinden ödün vermeyen bir yemek olacaktır. Ancak biz bugün size şehriyeli bulgur pilavının tarifini vereceğiz. ( TARİF İÇİN TIKLAYINIZ )

KURU CACIK TARİFİ

Daha önce sofranıza kuru cacık koymadıysanız yemeklerinizi hep eksik tatmışsınız demektir. Kuru cacık dilerseniz tek başına bir atıştırmalık dilerseniz yemeklerinizin yanında harika bir aperitif olabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

FRAMBUAZLI CHEESECAKE TARİFİ

Cheesecake limonlu ve frambuazlı olarak yapılabilir. Evde kolayca hazırlanabilecek olan cheesecake pişirilerek veya pişirilmeden de yapılabilir. Limonlu ve frambuazlı cheesecake tarifi haberimizde. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)