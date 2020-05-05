12. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? Geleneksel tarifler…

Ramazan’ın 12. gününde şahane bir iftar menüsü ile karşınızdayız. Dillere destan bir sofrada iftar yapmak isteyenler doğru adreste. İşte 12. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

Ramazan demek kalabalık sofralarda sevdikleriniz ile birlikte açılan oruçlar demek. Ancak bu sene Corono virüsü nedeniyel iftar sofralarında kalabalıklar azaldı. Buruk geçen bu Ramazan için harika yemek tarifleri sunuyoruz. İşte hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşan 12. gün iftar menüsü…





ENGİNAR ÇORBASI TARİFİ

Taze taze enginarları tezgâhlarda gördükçe her çeşit yemeğini yapmak istiyoruz. Farklı bir lezzet deneyerek başlayıp harika bir enginar çorbası tarifi sunuyoruz. Enginar sevmeyenler için bile bir efsane olabilecek enginar çorbası vereceğimiz ayrıntılı tarif sayesinde kolaylıkla yapılabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

ACEM PİLAVI TARİFİ

Kahramanmaraş yöresinden sofralarımıza kadar gelen Acem pilavı içinde hem sebze hem de et bulundurduğu için yeterince besleyici ve doyurucudur. Aslında karışık gibi görünse de yapımı oldukça keyifli ve kolaydır. En güzeli de Acem pilavını bir kere tattığınız zaman sık sık yapmak isteyeceksiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KIZARMIŞ MANTAR TARİFİ

Mantarın her haline bayılıyorsanız kızarmış mantar da tam size göre bir tarif olacak. Kolay bir aperitif olan kızarmış mantar kısa sürede enfes bir lezzet sunmanızı sağlayacak. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PATLICAN SALATASI TARİFİ

Patlıcan salatası lezzetli sofraların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Patlıcan salatasının tarifi ve içeriği merak ediliyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

İlk bakışta görüntüsü brovniyi andıran, muhteşem kakaolu kek üzerinde ağızları sulandıran çikolata sos olan ağlayan pasta herkesin severek yediği pratik bir tarif. Bu akşam çayın yanına nefis bir tatlı yapmak isterseniz ağlayan pasta tarifi tam size göre. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



