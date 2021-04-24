12. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? Yöresel lezzetler ve farklı tarifler…

Ramazan sofranız için hazırlayacağınız 12. gün iftar menüsü çorba ile başlayacak ardından ana yemek, ara soğuk, salata ve en son tatlı ile son bulacak. İşte sevdikleriniz ile afiyetle yiyebileceğiniz 12. gün iftar menüsü…

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Gaziantep denince akla gelen ilk şeylerden biri olan Beyran çorbası, sadece o yörede değil tüm Türkiye'de sevilerek yenir. Kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilebilen Beyran çorbası lezzetli ve doyurucu bir yemektir. İçinde bulunan malzemelerden dolayı faydası saymakla bitmeyen Beyran çorbası tarifini sizin için yazdık. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KADIN BUDU KÖFTE TARİFİ

Evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz kolay bir tarifle kadınbudu köfte yapmaya ne dersiniz? Türkiye'nin her yerinde çok sevilerek yenen kadınbudu köfte yapımı aslında çok zor değil. İşte tadı damağınıza kalacak kolay kadınbudu köfte malzemeleri ve yapılışı… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TEREYAĞLI ERİŞTE

Pirinç ve bulgur pilavından sıkılanlar için en güzel alternatif tereyağlı erişte pilavı. Tereyağın efsane tadı muhteşem eriştelerle birleşince bitmesini istemeyeceğiniz bir pilav oluyor. İşte tereyağlı erişte pilavı malzemeleri ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)





AKDENİZ SALATA TARİFİ

Akdeniz salatası hem hafif oluşu hem de ferahlatan lezzetiyle özellikle formda kalmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor. Peki Akdeniz salatası için hangi malzemeler gerekiyor ve Akdeniz salatası nasıl yapılıyor? İşte tarifi.. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Mutfağımızın önemli tatlılarından fırın sütlaçın tarifi ve nasıl yapılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Fırın sütlaçın üstü nasıl kızarır? Buyrun tarifimiz (TARİF İÇİN TIKLAYIN)