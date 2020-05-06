13. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? Kolay tarifler..

İftar menüleri vererek akşam için ne pişireceğim diyenler için kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. 13. gün iftar menüsü oldukça zengin yemeklerden oluşuyor. Yapımları da sandığınız kadar zor olmayan iftar yemekleri tarifleri sofranıza oturan herkesi büyüleyecek. İşte 13. gün iftar menüsü tarifleri…

İftar sofraları da aynı bereket ve neşe ile donatılmaya devam ediyor. 13.gün iftar menüsü siz ve sevdiklerinizin damak tadına uygun harika yemeklerden oluşuyor. İşte ayrıntılı tarifleriyle 13. gün iftar menüsü…

HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Sebze çorbalarının en lezzetlisi olan havuç çorbası, sadece bir çorba değil aynı zamanda bir şifa deposudur. İçindeki lif sebebiyle özellikle çocukların bolca yemesi gereken havuç çorbası nasıl yapılır? (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

TAVUK SOTE TARİFİ

Tavuk yemeklerinin en sevileni ve en pratiği olan tavuk sote çeşitli şekillerde yapılabilir. Mantarlı, sebzeli, salçalı dilediğiniz gibi yapabileceğiniz tavuk sote ile harika bir menü oluşturabilirsiniz.(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PİRİNÇ PİLAVI

Sebze yemeklerinin, et yemeklerinin, sulu yemeklerin ya da sadece bir kâse yoğurt, bir tabak salatanın yanında en iyi ne gider diye sorsak şüphesiz herkesin aklına ilk olarak pirinç pilavı gelir. ( TARİF İÇİN TIKLAYINIZ )

MÜCVER TARİFİ

Ramazan ayının gelmesiyle sağlıklı beslenmek her zaman olduğundan daha önemli. Uzun süren açlıklar sonrası sebze ağırlıklı beslenmek sağlık için daha iyi. Türk mutfağının hem lezzetli hem de çok pratik tariflerinden biri olan mücver, iftar sofralarınızı güzelleştirebilir.(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

PİRAMİT PASTA TARİFİ

Şimdi size mutfağınızda yapabileceğiniz en lezzetli ve en pratik tatlı tarifini veriyoruz. Piramit pasta tarifi ile hem midenize hem de gözünüze hitap eden şahane bir lezzet yaratabilirsiniz. Kolay piramit pasta nasıl yapılır derseniz hazırladığımız habere mutlaka göz atın. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)