14. gün iftar menüsü: Akşama iftarda ne pişirsem? İşte pratik kebap tarifi…

Bugün iftarda ne pişirsem diye düşünmeye başladıysanız hazırladığımız 14. gün iftar menüsüne mutlaka göz atmalısınız. Çorba, ana yemek, tatlı ne arasanız ayrıntılı anlatımı ile bulabileceğiniz iftar menüsü siz ve sevdikleriniz için bir ziyafet sunacak. İşte pratik tariflerden oluşan ama lezzetinden ödün vermeyen 14. gün iftar menüsü…

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Soğuk günlerin kendini hissettirmeye başladığı bugünler için içinizi ısıtacak ve tadı damağınızda kalacak bir lezzet olan düğün çorbasını sunuyoruz. Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu'da çok yaygın bir çorbadır. Eğer siz de sofranızda farklı bir çorba arıyorsanız buyurun düğün çorbası tarifine… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ALİNAZİK KEBABI TARİFİ

Kebap sadece lokantada mı yenir? Elbette hayır. Sizin için hazırladığımız pratik Alinazik kebabı tarifi ile siz de harika bir kebabı mutfağınızda kısa bir süre içinde yapabilirsiniz. Dilerseniz ev halkı için dilerseniz de misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz Alinazik kebabının oldukça pratik bir yapımı var. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Makarna hiçbirimizin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor. Basit tarifine rağmen damağımızda inanılmaz bir lezzet bırakan makarnanın ile salata ile birleşimi ise ağzımızı sulandırıyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ

Zeytinyağlı denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan barbunya, sağlıklı olduğu kadar da lezzetlidir de. Tüm bunların yanı sıra oldukça da pratik bir tarif olan barbunya için sofranızda yer açmak için mutlaka haberimize göz atmalısınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

MİLFÖY PASTASI TARİFİ

Yapımı kolay olan ve lezzetiyle hayran bırakan milföy pastası tarifi de bir zorluk içermiyor. Milföy pastası nasıl yapılır? Çeşitli şekillerde yapılabilen milföy pastası çilekli ya da muhallebili olarak yapılabiliyor. Milföy pastasının kreması da büyük önem taşıyor (TARİF İÇİN TIKLAYIN)