15. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Sizin ve sevdikleriniz için hazırladığımız 15.gün iftar menüsü ile birlikte verdiğimiz yemekler, malzemeleri ve ayrıntılı tarifleri akşam için hazırlığınızda çok yardımcı olacak. İşte sofralarınızı donatmak, sevdikleriniz ile birlikte lezzetli yemekler yiyebilmek için hazırlayabileceğiniz 15.gün iftar menüsü…
-Yüksük çorbası tarifi
Geleneksel lezzetlerimizden birini pratik bir şekilde sofranıza taşımak ister misiniz? İşte yüksük çorbası tarifi…
-Yoğurtlu kabak salatası
Yemeklerinizin yanına çok yakışacak yoğurtlu kabak salatası oldukça lezzetli bir tarif. Özellikle sıcak akşamlarda oldukça iyi giden yoğurtlu kabak salatası tarifi…
Yoğurtlu kabak salatası malzemeleri;
4 kabak
500 gr Süzme yoğurt
3 diş sarımsak
Tereyağı
Toz biber
Yoğurtlu kabak salatası yapılışı
Öncelikle kabakları iyice yıkayın. Daha sonra yuvarlak şekilde doğrayın. Ok ince ya da çok kalın olmamalı. Fırın tepsisine serdiğiniz yağlı kâğıt üzerine dizip 150 derecede 15-20 dakika pişirin. Daha sonra çıkarıp soğuması için tezgâha koyun. Yoğurt ile rendelediğiniz sarımsakları karıştırın. Kabağı derin bir tabağa alıp yoğurdu üzerine dökün ve karıştırın. Bir tavada tereyağı ile toz biber çevirin. Yoğurdun üzerine dökün.
Afiyet olsun.
-Patates püreli tepsi köftesi tarifi
Hem köfteye hem de patatese yeni bir lezzet katacak patates püreli tepsi köftesi tarifi…
Çorbasını ayılarak yediğimiz Ezogelin'in pilavını denediniz mi? İşte Ezogelin pilavı tarifi…