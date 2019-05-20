15. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Ramazan tüm hızıyla tüm bereketiyle devam ederken 15. Gün iftar menüsü için hazırladığımız yemekler yine herkesin çok hoşuna gidecek. İşte sıcak soğuk tüm lezzetleriyle sofranızı donatacak 15. Gün iftar menüsü…

Sizin ve sevdikleriniz için hazırladığımız 15.gün iftar menüsü ile birlikte verdiğimiz yemekler, malzemeleri ve ayrıntılı tarifleri akşam için hazırlığınızda çok yardımcı olacak. İşte sofralarınızı donatmak, sevdikleriniz ile birlikte lezzetli yemekler yiyebilmek için hazırlayabileceğiniz 15.gün iftar menüsü…

-Yüksük çorbası tarifi

Geleneksel lezzetlerimizden birini pratik bir şekilde sofranıza taşımak ister misiniz? İşte yüksük çorbası tarifi…

-Yoğurtlu kabak salatası

Yemeklerinizin yanına çok yakışacak yoğurtlu kabak salatası oldukça lezzetli bir tarif. Özellikle sıcak akşamlarda oldukça iyi giden yoğurtlu kabak salatası tarifi…

Yoğurtlu kabak salatası malzemeleri;

4 kabak

500 gr Süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Tereyağı

Toz biber

Yoğurtlu kabak salatası yapılışı

Öncelikle kabakları iyice yıkayın. Daha sonra yuvarlak şekilde doğrayın. Ok ince ya da çok kalın olmamalı. Fırın tepsisine serdiğiniz yağlı kâğıt üzerine dizip 150 derecede 15-20 dakika pişirin. Daha sonra çıkarıp soğuması için tezgâha koyun. Yoğurt ile rendelediğiniz sarımsakları karıştırın. Kabağı derin bir tabağa alıp yoğurdu üzerine dökün ve karıştırın. Bir tavada tereyağı ile toz biber çevirin. Yoğurdun üzerine dökün.

Afiyet olsun.

-Patates püreli tepsi köftesi tarifi

Hem köfteye hem de patatese yeni bir lezzet katacak patates püreli tepsi köftesi tarifi…

Çorbasını ayılarak yediğimiz Ezogelin'in pilavını denediniz mi? İşte Ezogelin pilavı tarifi…