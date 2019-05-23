18. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

18. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Ramazan’ın 18. gününde harika bir sofra için iftar menüsü hazırladık. Kolayca yapabileceğiniz 18.gün iftar menüsü ile birbirinden güzel yemekleri bir araya topladık. İşte 18.gün iftar menüsü…

Ramazan'ın en güzel günlerindeyiz. 18.gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemekleri sofranıza koyabilmek için ayrıntılı tarifleri sunuyoruz. Et soteden, sütlü bibere, süt helvasından, atıştırmalıklara çok çeşitli yemeklerle sevdiklerinize harika bir sofra donatabilirsiniz. İşte 18.gün iftar menüsü…

-Et sote tarifi

Etin en leziz halini sizinle paylaşıyoruz. Tadı damaklarda kalacak et sote tarifi…

-Mercimek köftesi tarifi

Canınız lezzetli bir atıştırmalık çekerse üstüne lezzet tanımayacağımız mercimek köftesi tarifine buyurun…

-Sütlü biber tarifi

Daha önce hiç sütlü biber denediniz mi? Yaklaşık 10 dakikada yapabileceğiniz sütlü biber için buyurun malzeme listesine…

Sütlü biber malzemeleri;

3 kaşık zeytinyağı

500 gr biber

2 kaşık un

2 bardak süt

Tuz

Karabiber

Sosu için;

3 kaşık tereyağı

Toz biber

Sütlü biber tarifi

Biber çekirdeklerini çıkarın ve enine boyuna ikiye bölün. Zeytinyağı ile kavurun. Üzerine unu ekleyin ve kavurmaya devam edin. Üzerine azar azar süt ekleyin. İyice karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştırma işlemine devam edin. En son baharatlarını da ekledikten sonra ocaktan alın. Servis ederken tereyağı ve toz biberle sos hazırlayıp sunabilirsiniz.

Afiyet olsun.

-Süt helvası tarifi

Yemek sonrası harika bir tatlıya kim hayır derki… İşte süt helvası tarifi…