18. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Ramazan'ın en güzel günlerindeyiz. 18.gün iftar menüsü ile birbirinden lezzetli yemekleri sofranıza koyabilmek için ayrıntılı tarifleri sunuyoruz. Et soteden, sütlü bibere, süt helvasından, atıştırmalıklara çok çeşitli yemeklerle sevdiklerinize harika bir sofra donatabilirsiniz. İşte 18.gün iftar menüsü…
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Sütlü biber malzemeleri;
3 kaşık zeytinyağı
500 gr biber
2 kaşık un
2 bardak süt
Tuz
Karabiber
Sosu için;
3 kaşık tereyağı
Toz biber
Sütlü biber tarifi
Biber çekirdeklerini çıkarın ve enine boyuna ikiye bölün. Zeytinyağı ile kavurun. Üzerine unu ekleyin ve kavurmaya devam edin. Üzerine azar azar süt ekleyin. İyice karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştırma işlemine devam edin. En son baharatlarını da ekledikten sonra ocaktan alın. Servis ederken tereyağı ve toz biberle sos hazırlayıp sunabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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