19. gün iftar menüsü: Bu akşam iftara ne pişirsem?

Ramazan'da yemek yapmak, ne yapacağını bulmak normale göre biraz daha zorlayıcı olsa da özenle hazırlanan sofralar her şeye bedel. Size yardımcı olacak yemek tariflerini bir araya topladığımız 19. gün iftar menüsü oldukça işinizi kolaylaştıracak. Sevdikleriniz için hazırlayacağınız özenli sofralar için buyurun 19. gün iftar menüsüne…

Günler geçtikçe ne pişirsem sorusunun cevabı da zorlaşıyor. Bu nedenle sizin için 19. gün iftar menüsü hazırladık. İçindeki yemeklerin kolaylıkla yapılabildiği 19. gün iftar menüsü oldukça da zengin. İşte tadı damaklarda kalan 19. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

KÖME ÇORBASI TARİFİ

Köme çorbası ile Kırşehir'in enfes lezzetini evinize taşıyoruz. Misafirlerinize sunacağınız en değişik lezzetlerden biri olan Köme çorbası çok besleyici ve sağlıklı bir çorba. İşte Köme çorbası malzemeleri ve tarifi… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)



KABAK DOLMASI TARİFİ

Kabağın ve özellikle kabak dolmasının her halini çok seviyoruz ancak zeytinyağlı kabak dolması bir efsane. Yemeğe doyamadığınız kabak dolması zeytinyağlı nasıl yapılır diye soruyorsanız hazırlanın. Akşama nefis bir tarif ile sofralarınızda şahaneler yaratacaksınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Urfa mutfağının bir ürünü olan çiğ köfte vücudun ihtiyacı olan pek çok besin ögesi içerir. Peki etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? İşte en pratik çiğ köfte tarifi ve çiğ köfte yapımındaki püf noktalar… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

LOKMA TARİFİ

Geleneksel Türk mutfağının en meşhur tatlılarından biri olan lokma tatlısı günün her saati yenebilen bir lezzettir. Osmanlı zamanından beri aslında sofralara konuk olan lokma tatlısı şimdilerde sokak lezzetleri arasındadır. Hemen her köşe başında satılan lokma tatlısını siz de evinizde kolayca yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız tarifi mutlaka denemelisiniz. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

