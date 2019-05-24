19. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

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Kremalı tavuk sote için gerekli malzemeler;
500 gr tavuk göğüs
3 çarliston biber
1 kapya biberi
1 kaşık tereyağı
1 paket krema
Pul biber
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber
Kekik
Köri (çok az)
Kremalı tavuk sote yapılışı
Derin ve geniş bir yanmaz tavaya sıvı yağı koyup ısıtın. Küp küp doğradığınız soğanları kavurun. Jülyen şekilde doğradığınız tavukları da üzerine ekleyin. 3 dakika sonra kapağını kapatın. Bu şekilde suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
Suyunu çektikten sonra kapağını açıp tereyağını ekleyin. Daha sonra biberleri ekleyin. Birkaç dakika sonra baharatlarını ekleyin. En son kremasını ekleyin. Kaynadıktan sonra
ocaktan alabilirsiniz. Kremalı tavuk soteniz hazır.
Afiyet olsun.
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