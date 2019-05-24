19. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

19. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Günler geçtikçe ne pişirsem sorusunun cevabı da zorlaşıyor. Bu nedenle sizin için 19.gün iftar menüsü hazırladık. İçindeki yemeklerin kolaylıkla yapılabildiği 19.gün iftar menüsü oldukça da zengin. İşte tadı damaklarda kalan 19. Gün iftar menüsü…

Ramazan'da yemek yapmak, ne yapacağını bulmak normale göre biraz daha zorlayıcı olsa da özenle hazırlanan sofralar her şeye bedel. Size yardımcı olacak yemek tariflerini bir araya topladığımız 19.gün iftar menüsü oldukça işinizi kolaylaştıracak. Sevdikleriniz için hazırlayacağınız özenli sofralar için buyurun 19. Gün iftar menüsüne…

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Kremalı tavuk sote için gerekli malzemeler;

500 gr tavuk göğüs

3 çarliston biber

1 kapya biberi

1 kaşık tereyağı

1 paket krema

Pul biber

Karabiber

Tuz

Kırmızı toz biber

Kekik

Köri (çok az)

Kremalı tavuk sote yapılışı

Derin ve geniş bir yanmaz tavaya sıvı yağı koyup ısıtın. Küp küp doğradığınız soğanları kavurun. Jülyen şekilde doğradığınız tavukları da üzerine ekleyin. 3 dakika sonra kapağını kapatın. Bu şekilde suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Suyunu çektikten sonra kapağını açıp tereyağını ekleyin. Daha sonra biberleri ekleyin. Birkaç dakika sonra baharatlarını ekleyin. En son kremasını ekleyin. Kaynadıktan sonra

ocaktan alabilirsiniz. Kremalı tavuk soteniz hazır.

Afiyet olsun.

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