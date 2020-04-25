2. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İşte lezzetli ve doyurucu tarifler…

Bolluğun ve bereketin arttığı Ramazan ayında vazgeçilmezlerin arasında iftar sofraları gelir. Sevdiklerine lezzetli yemek yapmak isteyenler, lezzetli iftar menüleri araştırıyor. İşinizi kolaylaştıracak menüleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. İşte 2. gün iftar menüsü lezzetleri ve tarifleri...

Tüm Türkiye ve İslam alemi aç olanı anlama, huzur ve bereket manası taşıyan Ramazan ayının ilk günlerini yaşıyor. 30 gün sürecek Ramazan ayında “İftara ne yapsam?” sorusuna yanıt bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bunun için sizlere her gün için farklı bir Ramazan menüsü hazırlıyoruz. İşte sofranıza lezzet katacak 2.gün iftar menüsü…

SÜTLÜ KEREVİZ ÇORBASI

Özellikle kerevizi sevmeyenler için harika bir öneri. İşte sütlü kereviz çorbası… (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)





ET SOTE

Et sote mutfaklarımızın en klasik, en lezzetli hem de en pratik tariflerimizden biridir. Akşam yemeği sofranız için klasik ama lezzetli, pratik ama efsane bir lezzet arıyorsanız et sote tarifi tam da size göre bir yemek (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

İÇ PİLAV

Pilavsız yemek sofrası olmaz, pilav yemediğim yemekten aç kalkarım, klasik pilavlardan çok sıkıldım diyenlerden misiniz? O zaman sizin için harika bir pilav tarifimiz var. İç pilav ile hem mideniz hem gözünüz doyacak. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)



ZEYTİNYAĞLI FASULYE



Fasulyenin en güzel hali olan zeytinyağlı fasulye her sofraya yakışacak… (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

KADAYIFLI İRMİK PASTASI

Hazır pastaları sevmeyenler için hazırladığımız kadayıflı irmik pastası şahane bir tercih olacak. Hem pratik hem çok lezzetli olan kadayıflı irmik pastası sevdikleriniz için de güzel bir ikram olacak. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)