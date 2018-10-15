2.Uluslararası Meze Festivali

Geçtiğimiz hafta sonu Antalya Akra Otel çok özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

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Türkiye'den ve dünyadan şefler kendilerine has reçetelerle farklı mezeler hazırladılar. Bu sene ikincisi yapılan festivalde organizasyon gerçekten çok başarılıydı. Antalya halkı da büyük ilgi gösterdi. Şeflerle tanışmak ve lezzetleri deneyimlemek için uzun kuyruklarda beklediler.

Joe Barza

Şefler teker teker yemeklerinin hikayelerini anlattılar ve Türkiye'nin ne kadar özel bir mutfak kültürüne sahip olduğunun altını çizdiler. Şeflerin hepsinin başarı hikayeleri çok etkileyici… Aynı zamanda yurtdışında çalışan Türk şefler de kendi yorumlarıyla hazırladıkları mezelere yabancıların bakış açısını anlattı.

Organizasyon otel bahçesinde geniş bir alanda şölen havasındaydı. Her şef kendine açılan stantta o gün otelin personelinin de yardımıyla yüzlerce meze hazırladı. Şefler genelde kendilerini en başarılı buldukları 2 adet meze hazırlayarak tadım yaptırdılar. Michelin yıldızlı şef Ruben Arnanz ve 2 Michelin yıldızlı şef Pere Planaguma festivale İspanya'dan katıldılar.

Mohammad Orfali

Discovery yayın kuruluşu Fatateat Televizyonunun şefi Suriyeli Mohammad Orfali festivale Dubai'den katıldı. Başarılı Şef Doğa Çitçi de mezeleri ile festivaldeydi.

Doğa Çitçi

Aklımda en çok kalanlar arasında Umut Karakuş'un hazırladığı pastırma,turşulu, pancarlı kısır cipsi ve mürekkep balıklı topik oldu. Dünyaca ünlü şef Joe Barza da festivale farklı bir renk kattı. Joe Barza World's 50 Best listesinde 1. ve 2.liği olan Celler de Can Roca'da Head Şef olarak çalışıp, sonrasında kendi restoranını açmış. Aynı zamanda gastronomik danışman ve akademisyen olarak dünyada pek çok etkinliklere katılıyor. Duble meze de patlıcanlı mutabbel ve hardallı levrek hazırlamıştı.

Oldukça yoğun ilgiden kısa zamanda yaptıkları tükendi. Maria Ekmekçioğlu da tek kadın şef olarak katıldı. Hazırladığı çerkez tavuğunu tekrar tekrar alanları gördüm. Festivalin öne çıkan şeflerinden Serkan Güzelçoban'ın hikayesi hepimizi çok etkiledi. Michelin yıldızı kazanan Restaurant Handicap'in başarılı Türk şefi, restoranda üçte bir oranında engelli kişileri çalıştırıyorlar. Meze festivali kapsamında şef, kendine has içli köfte hazırladı.

Festival müziği, ambiyansı ve tüm detayları ile organizasyon anlamında çok keyifliydi. Türkiye'ye bir çok yabancı şefi getiren, Türkiye'yi ve Türk mutfağını değerli şeflere tanıtan Gökmen Sözen organizasyonun beyniydi diyebiliriz.

Sevgili Tolga Atalay da bu organizasyonda bilgi birikimi ve deneyimi ile harika ev sahipliği yaptı.

Tüm şefler ve katılımcılar festivalden çok memnun ayrıldılar. Bu tip organizasyonlarla Türk mutfak kültürünü tanıtarak dünyaya duyurmak ve lezzetleri keşfettirmek çok önemli…