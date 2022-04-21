20. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem? İftar için sağlıklı tarifler…

Ramazan tüm hızıyla tüm bereketiyle devam ederken 20. gün iftar menüsü için hazırladığımız yemekler yine herkesin çok hoşuna gidecek. İşte sıcak- soğuk tüm lezzetleriyle sofranızı donatacak 20. gün iftar menüsü ve yemek tarifleri…

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Sizin ve sevdikleriniz için hazırladığımız 20. gün iftar menüsü ile birlikte verdiğimiz ayrıntılı yemek tarifleri akşam için hazırlığınızda size çok yardımcı olacak. İşte sofralarınızı donatmak, sevdikleriniz ile birlikte lezzetli yemekler yiyebilmek için hazırlayabileceğiniz 20. gün iftar menüsü…

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Mutfakların vazgeçilmezi olan ve birçok menünün başlangıcında yer alan yayla çorbası, düğün çorbası ya da yoğurt çorbası… Adı her ne şekilde anılırsa anılsın bu besleyici çorba hemen her evde severek tüketilir. İçindeki bulunan yoğurt sayesinde probiyotik bir etki yaratırken çocuklarınız için de oldukça yararlıdır. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KIYMALI PİDE TARİFİ

Evinizde çıtır çıtır kıymalı pide yapmak ister misiniz? Sizin için harika kıymalı pide tarifi hazırladık. Hem doyurucu hem lezzetli bir hamur işi yemek istiyorsanız kıymalı pide nasıl yapılır? (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

GAVURDAĞ SALATA TARİFİ

Birbirinden lezzetli tatların bir araya gelmesiyle oluşan salata çeşitlerinden biri de Gavurdağ salatasıdır. Gaziantep yöresine özgü olan Gavurdağ salatası aynı zamanda evde de kolayca hazırlanabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ TARİFİ

Zeytinyağlı kerevizi çok daha farklı ve güzel yapmak isteyenler için ise portakalla lezzetlendirdik. O zaman buyurun portakallı zeytinyağlı kereviz tarifine… (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

Geleneksel lezzetlerimizden biri haline gelen ve birçok lokantanın menüsünü süsleyen kemalpaşa tatlısı evde de kolayca hazırlanabiliyor. Ek yiyeceklerle de güzel uyum sağlayan kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? (TARİF İÇİN TIKLAYIN)