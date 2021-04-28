2021’in en iyi yemek fotoğrafları seçildi

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması’nda jüri, dünya çapında 70’ten fazla ülkeden 10 bin 500 başvuru arasından seçim yaptı ve kazananlar çevrimiçi canlı yayınla duyuruldu. Dünyanın pek çok yerinden yemek fotoğraflarının yarıştığı, İngiltere’de düzenlenen 2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması’nın kazananları arasında F. Dilek Uyar da yer alıyor.

Bir çocuklu Çinli ailenin mutfakta yemek hazırladığı neşeli anı gösteren fotoğraf, yarışmanın birincisi oldu. Fotoğrafı çeken Li Huaifeng, 2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafçısı unvanını aldı.

F. Dilek Uyar’ın Tokat’ta çekilen biber kurutma fotoğrafı, ‘hasadı eve getirme’ kategorisinde birinci oldu.

İşte diğer kategorilerde kazananlar:

Düğün yemek fotoğrafçısı: John Armstrong-Millar, Fransa

Yiyecek stilisti ödülü: Martin Grünewald, Almanya

Fujifilm yenilikçilik ödülü: Abdul Momin, Bangladeş

Pink Lady Elma Günü: Natalia Bogubowicz, Polonya

Sokak yemeği: Viet Van Tran, Vietnam

Marks & Spencer yemek portresi: Harriet Harcourt, Avustralya

Yılın öğrenci yemek fotoğrafçısı: Sarah Blandford, İngiltere

Yemek influencer’ları: Deborah Trocchia, İtalya

Yiyecek satışı: Joseph P Smith, Malta

Dünya Gıda Programı ödülü: Mahabub Hossain Khan, Bangladeş